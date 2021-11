Si registra la prima fuga della stagione, nel campionato di Promozione regionale di basket. Al sud, infatti, ci prova la Sulcis Spes. Al nord, invece, è un tandem a fare da battistrada.

Girone Sud. Con il successo sul campo del Siliqua per 60-70, la Sulcis Spes Sant’Antioco rimane il testa da sola, approfittando della contemporanea sconfitta del Condor sul campo del Carloforte. I sulcitani la spuntano al termine di una partita combattuta, grazie anche alla vena realizzativa di Aralossi, autore di 31 punti. Il Condor, alla prima sconfitta stagionale, cade sul parquet carlofortino per 67-48. Padroni di casa avanti sin dalle prime battute (30-23 all’intervallo). Allungo decisivo nel terzo quarto, chiuso 47-33 e finale di gestione. Migliori realizzatori della gara Borghero, del Carloforte, e Toniolo, del Condor, con 16 punti. Chi aggancia la seconda posizione è il Poetto, che supera lo Spirito Sportivo per 59-40. Vince anche il Sinis, secondo successo stagionale, in casa contro il Serramanna, 57-50. Cabraresi sempre avanti, senza riuscire mai ad ampliare il vantaggio oltre la doppia cifra. Miglior marcatore della sfida è Garau, del Sinis, con 19 punti.

Girone Nord. In vetta la coppia Aurea Sassari e Pallacanestro Nuoro. I primi battono il CMB Porto Torres, per 73-53. L’avvio vede i sassaresi già sul +11 al 10’ (20-9). All’intervallo il divario è consolidato (39-28), mentre nella ripresa la forbice si allarga ulteriormente fino al 73-53 finale. Tra i sassaresi il migliore è Mastinu con 17 punti. Bella e convincente vittoria anche della Pallacanestro Nuoro, che supera la 80&Co. Basket per 74-44. Grande protagonista della gara il nuorese Sitzia, con 31 punti. Alle spalle, si conferma la Gabetti Masters Sassari che vince nettamente sulla Dinamo 2000 per 83-46, grazie anche ai 23 punti di Cesaraccio. Chiude il quadro di giornata il netto successo della Santa Croce Olbia contro l’Arzachena (76-45) e la seconda vittoria stagionale del Macomer 2.0 sul campo della Ichnos Nuoro per 51-58. Top scorer della gara è Russotti, del Macomer 2.0, con 20 punti.

