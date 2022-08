La Sigma si ferma con la prima squadra e si dedica solo al settore giovanile. Ieri è arrivata l'ufficialità della rinuncia al campionato di Promozione, dove la squadra cagliaritana si era regolarmente iscritta a fine luglio. Una scelta presa con un motivo ben preciso: «Non potevamo avere una prima squadra senza una struttura sportiva, la rifarò quando riavremo il nostro campo in via Castiglione”, sottolinea il presidente Pasquale Cossu. “La Pro Sigma era un'entità a parte, solo la prima squadra, con una gestione separata sotto l'aspetto amministrativo e finanziario, poi sono venuti a mancare alcuni accordi societari. Ma il settore giovanile prosegue, con l'ingresso di nuovi soci. In via Castiglione la prossima settimana faremo una bonifica, in modo da poterlo usare per la scuola calcio, ma è necessario chiudere il project entro quest'anno senza altri intoppi oppure la Sigma muore”. In via Castiglione il progetto della Sigma prevede un moderno centro sportivo, con numerosi campi da gioco e una Club House.

Campo necessario. Negli ultimi anni la Sigma aveva giocato in via Crespellani, a Mulinu Becciu, dove rimarrà per due allenamenti a settimana con il settore giovanile (gli altri si terranno al Vecchio Borgo Sant'Elia). Il club cagliaritano è uno dei tanti dell'Isola che, in questi ultimi anni, sono stati costretti a spostarsi fuori dalla propria zona (molti addirittura in comuni diversi) non potendo utilizzare il proprio impianto. “La Sigma ha una storia unica in Sardegna a livello giovanile, certo non esiste solo da quando l'ho presa nel 2017”, aggiunge Cossu. “Mi dispiace che non avremo sbocco in prima squadra per i ragazzi, ma non si può andare a fare un allenamento da una parte e una partita dall'altra. Quando due anni fa avevo preso il titolo sportivo dal Serramanna potevamo giocare a Mulinu Becciu, quest'anno non è stato possibile ed era già un campanello d'allarme. Ringrazio chi ci ha dato una mano a livello finanziario e logistico, la scelta di non fare la prima squadra è mia”. Nell'ultima stagione aveva chiuso al terzo posto nel Girone A di Promozione, con l'allenatore Maurizio Idda che avrebbe dovuto guidare la prima squadra anche nel nuovo campionato.

