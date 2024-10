La Sardegna Marmi Cagliari si tuffa nell'abbraccio del PalaRestivo e va all'assalto della Libertas Moncalieri, avversaria della formazione di Staico nel quarto turno della Serie A2 Femminile di basket (sabato, ore 16).

Le piemontesi, fino a qualche anno fa impegnate nella massima serie, hanno maturato fin qui uno score identico a quello delle virtussine: due sconfitte e una vittoria, alla seconda giornata, nel derby contro Torino (73-38).

Coach Terzolo è alla guida di un roster piuttosto giovane: il punto di riferimento è l'ex Selargius Ilenia Cordola, pivot del 1996. Altro elemento da non sottovalutare è Clara Salvini (ala-pivot del 1992), mentre tra i prospetti spicca Ludovica Sammartino, giovanissima ala del 2005.

L'esperta lunga della Virtus Chiara Cadoni ha le idee chiare: «La vittoria è d'obbligo», dice, «soprattutto perché è importante quest’anno sfruttare queste occasioni che ti vengono date dal calendario, per continuare a scalare posizioni e dare continuità al percorso che stiamo percorrendo giorno dopo giorno. Moncalieri è una squadra molto fisica e dovremmo essere brave a non farci sopraffare da ciò, ma nel contempo dobbiamo mettere in campo la nostra fisicità che penso possa essere un nostro punto di forza. Sarà una battaglia per 40 minuti, ma quello di cui son certa è che se giochiamo alla nostra maniera arriveranno delle belle soddisfazioni».

