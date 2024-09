Sarà una settimana intensa per le squadre sarde di pallamano, in particolare per la Raimond Sassari, che sul parquet del PalaSantoru sarà impegnata in un doppio appuntamento europeo.

I rossoblù di coach Antonj Laera hanno già vinto i primi due match della A Gold di pallamano, giocati contro Rubiera (31-22) ed Eppan (29-24) e valevoli per la prima e la terza giornata di A Gold. Il match della seconda giornata contro il Conversano, previsto inizialmente lo scorso weekend, è stato invece rinviato alle 20 del primo ottobre per gli impegni in Coppa dei pugliesi. Uno slittamento che ha permesso ai turritani di avere più tempo a disposizione per preparare la doppia sfida casalinga di Ehf European Championship contro i lussemburghesi dell’Handball Diddeleng. Entrambi i match che decreteranno poi il passaggio del turno si giocheranno nel capoluogo sassarese: si comincerà venerdì alle 18.30 con il primo incontro, si proseguirà sabato, sempre alle 18.30, con il secondo.

A Silver. Domenica 21, alle ore 15, il PalaSantoru sarà teatro del esordio stagionale della Verdeazzurro Sassari, che nella prima giornata di A Silver ospiterà il Romagna. I turritani, dopo aver mantenuto la categoria al termine di una impegnativa stagione 2023/24, hanno preparato al meglio l’ormai prossimo debutto, anche grazie alla partecipazione al Summer Handball Trophy, chiuso al secondo posto alle spalle dei “cugini” della Raimond. La Verdeazzurro potrà contare su due nuovi innesti, i portoghesi Renato Ribeiro e Joao Sousa, apparsi già a proprio agio nel solido gruppo del sodalizio sassarese.

A1 femminile. La Lions Sassari, ripescata nella massima serie femminile dopo la bruciante retrocessione della scorsa primavera, ha invece aperto la propria stagione con due nette sconfitte. Dopo il 39-11 incassato all’esordio, sul campo della Casalgrande Padana, domenica le leonesse sono state travolte tra le mura amiche dal Cassano Magnago, che si è imposto col punteggio di 13-36. La Lions, tuttavia, avrà modo di riscattarsi già alle 15 di domenica, quando potrà provare a sfruttare il fattore campo per avere la meglio sul Teramo, una delle formazioni con cui condivide l’ultimo posto in classifica.

Per vedere in campo le tre sarde della A2 femminile - Città del Redentore, Hac Nuoro e Raimond Sassari - occorrerà pazientare un altro mese: il campionato cadetto comincerà il prossimo 19 ottobre.

