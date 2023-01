Nella 18ª giornata della A Gold di pallamano, alla Raimond Sassari sono stati fatali gli ultimi minuti di gioco ed è stata battuta 25-27 dal Conversano. I sassaresi sono scivolati così a -6 dal quarto posto, che vale i playoff ed è occupato proprio dai pugliesi.

I turritani, dopo un avvio sottotono in cui hanno incassato un parziale di 0-6, hanno riequilibrato i conti e chiuso il primo tempo sotto di tre (14-11). La squadra di coach Zupo Equisoain ha poi aumentato l’intensità difensiva e giocato una grande ripresa, che l’ha vista in vantaggio fino agli ultimi minuti di gara, quando i padroni di casa non hanno saputo capitalizzare le ultime azioni offensive e i campioni d’Italia hanno agguantato il pari e messo la freccia. Tra i rossoblù, il miglior realizzatore è stato il tunisino Hamouda, top scorer dell’incontro con nove reti, seguito da Bronzo a quota 5. Nel Conversano, otto reti per Marrochi e sette per Iachemet.

Le due formazioni si ritroveranno faccia a faccia, in Coppa Italia, già giovedì pomeriggio.

A2 maschile. Nel girone B della serie cadetta maschile, la Verdeazzurro Sassari ha fallito il tentativo di avvicinamento al quinto posto occupato dal Camerano, che nello scontro diretto si è imposto 32-25 dopo aver chiuso il primo tempo avanti 14-11. I marchigiani si sono affidati a Errico (8) e Laera (7), mentre tra i sassaresi, che restano sesti in zona playoff, a distinguersi sono stati ancora Bianco (8) e Mota Noboa (7).

