Giornate intense all’orizzonte per la Raimond Ego Sassari, che dopo essere stata eliminata ai quarti nella Final8 di Coppa Italia è ora chiamata a giocare tre partite in otto giorni. Gli incontri, validi rispettivamente per la terza, la seconda e la quarta giornata di ritorno della A Gold di pallamano, vedranno i turritani di scena due volte in casa e una in trasferta. Si comincerà alle 16 di domani con la trasferta a Cassano Magnago, dove gli uomini di coach Zupo Equisoain, al momento settimi a quota sedici, affronteranno la terza in classifica, che viaggia con 22 punti in tasca a meno quattro dalla vetta. Dopo i rossoblù torneranno a Sassari, dove affronteranno prima il Siracusa, alle 20 di mercoledì 14 febbraio, poi il Rubiera, sabato 17 alle 18.30.

In A2 maschile, invece, alle 18.30 di domani la Verdeazzurro Sassari sarà impegnata in Sicilia sul campo dell’Enna, formazione che occupa il settimo posto in classifica con 13 punti, uno in più della formazione turritana.

Femminile. Nella quarta di ritorno della A1, toccherà proprio alla Lions Sassari aprire le danze, alle 17 di domani, sul campo della Pontinia. Un’altra sfida difficile per le leonesse che, da ultime a quota zero, andranno ad affrontare la quarta in classifica, che fin qui ha raccolto 19 punti.

Nel girone B della A2, due scontri impegnativi per le sarde, che affronteranno le due prime della classe. Alle 15 di domani, la Città del Redentore farà visita all’Ariosto Ferrara, che ha dieci lunghezze di vantaggio sulle nuoresi, stesso gap che separa Leno e Raimond Sassari, squadre che si sfideranno alle 16 di domenica.

