L’Olbia chiude il girone d’andata con un pareggio casalingo e 15 punti in classifica, che la inchiodano in zona playout. Quando con una vittoria ieri contro la Lucchese, rimontata al “Nespoli” 1-1, i bianchi sarebbero adesso fuori dalla zona retrocessione.

Ed è per questo che la rabbia indicata dal tecnico Roberto Occhiuzzi nel post partita come sentimento predominante è doppia. Per l’occasione fallita contro i toscani – a segno al 38’ del primo tempo con Quirini dopo che Contini aveva fallito in avvio la chance per portare in vantaggio l’Olbia, salvo essere riacciuffati nella ripresa grazie al gol di La Rosa, al primo centro stagionale – per ritrovare un successo che manca dal 6 novembre e perché i 3 punti contro i rossoneri avrebbero consentito ai galluresi di issarsi fuori dalla bassa classifica e presentarsi con un altro spirito a Pontedera venerdì, nel turno prenatalizio che inaugura il girone di ritorno di Serie C e chiude l’anno rimandando la stagione alla ripresa dell’8 gennaio in casa col Montevarchi.

Quando, complice anche il mercato di riparazione, inizierà per tutti un altro campionato.

