L’Hermaea Olbia rimedia la terza sconfitta consecutiva nella poule promozione della A2 femminile di volley.

Ieri al GeoPalace, in occasione della 3ª giornata, la squadra di Dino Guadalupi ha ceduto 0-3 alla Omag-Mt San Giovanni in Marignano terza forza del torneo. Un risultato che inchioda le galluresi all’ultimo posto, con 30 punti, e rinvia la prima vittoria della post season alla prossima sfida, in programma ancora al GeoPalace lunedì 3 aprile contro il Talmassons. “Il buon atteggiamento mostrato dalla squadra non è stato sempre accompagnato dalle giuste scelte tecniche: San Giovanni ha abbassato il rischio in maniera lucida, mentre noi sul muro difesa abbiamo fatto fatica”, spiega Guadalupi.

“Siamo partiti in difficoltà sul cambio palla: dovevamo essere un po’ più lucidi nella scelta dei colpi e anche maggiormente ordinati nel resto dell’azione. Per un set e mezzo non lo abbiamo fatto, vivendo di recuperi su alcuni break in cui anche gli avversari sono andati in netta difficoltà”, aggiunge il coach dell’Hermaea. “Di positivo c’è il fatto che la squadra ha saputo crescere nel corso della gara trovando ritmo. Il terzo set è stato tirato, ma nel finale forse – si rammarica Guadalupi – ci è mancato un pizzico di coraggio”.

© Riproduzione riservata