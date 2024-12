La Nuova Icom Selargius non stecca. Sul campo della Virtus Benevento, fanalino di coda della Serie A2 Femminile, le giallonere conquistano la terza vittoria consecutiva (quinta in totale) e compiono un altro passo verso la zona playoff.

In terra campana, le selargine hanno avuto ancora un solido contributo dall'ala/pivot svizzera Lea Favre, che dopo i 25 punti mandati a referto contro la capolista Valdarno, si è ripetuta su alti livello, trainando le sue verso il successo con 22 personali conditi da 6 rimbalzi e 4 assist. In doppia cifra anche capitan Ceccarelli con 14 punti e 3/5 dall'arco.

Dopo un avvio un po' sofferto (-3 alla prima sirena sul 16-13), la squadra di Maslarinos ha preso il sopravvento nel secondo quarto con un parziale di 15-3 garantito da una difesa arrembante, che in 10 minuti non ha concesso canestri dal campo alle rivali (28-19). Il San Salvatore ha gestito in maniera lucida il vantaggio nel terzo periodo, per poi scappare definitivamente nel finale con i canestri decisivi di Favre, Mura e Ceccarelli.

Virtus Benevento-San S. Selargius 41-55

Virtus Benevento: Landi 12, Chiapperino 2, Toffolo 13, Chiovato 6, Castagna, Lombardi 5, Franceschini 3, Rubortone ne, Lafranceschina ne, Feoli. Allenatore Musco

Nuova Icom Selargius: Mura 5, Berrad 5, Favre 22, Thiam 4, Ceccarelli 14, Madeddu, Ingenito 2, Pinna 3, Valenti, Porcu. Allenatore Maslarinos

Parziali: 16-13; 19-28; 29-38

