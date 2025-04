Fattore campo rispettato e tutto rimandato a gara 3 nella serie playoff di semifinale tra Antonianum Quartu e Mercede Alghero. Le algheresi, infatti, sfruttano al meglio gara 2, giocata in casa, vincendo per 83-68.

La gara. Il quintetto allenato da Manuela Monticelli parte forte e comanda le operazioni sin dai primi minuti (26-20 al 10’). Margine che aumenta fino al +9 dell’intervallo (44-35 al 20’). In avvio di ripresa la reazione delle ragazze guidate da Salvatore Fraghì, che al 25’ si riportano a -3 (48-45). Nel finale di frazione, però, la Mercede ritrova la via del canestro, effettua il break e porta il vantaggio sul +14 (66-52 al 30’). Nell’ultima frazione le algheresi gestiscono il margine, fino all’83-68 della sirena finale. Alle quartesi, prive di Demetrio Blecic (miglior realizzatrice in gara 1), non bastano i 28 punti firmati da Ljubenovic, top scorer dell’incontro. Domani, alle 18.30, la decisiva gara 3 sul parquet dell’Antonianum.

I tabellini.

Mercede Alghero – Antonianum Quartu 83-68

Mercede: Maugeri 2, Sini, D. Galluccio, F. Galluccio 21, Derekyuvlieva 9, Coni, Cavallero 2, Spiga Trampana 5, Silanos 6, Moro, Murgia 26, Vacekauskas 12. Allenatrice Monticelli.

Antonianum: Dotta 6, Saba 5, Fraghì, Ruggeri, Pacilio 8, Ljubenovic 28, Piludu, Canalis 16, Beato, Papalexis 5. Allenatore Fraghì.

Parziali: 26-20; 44-35; 66-52.

Arbitri: Matteo Fancellu e Riccardo Cappelloni di Sassari.

