Sabato e domenica si assegna la Coppa Italia di tennistavolo. Nella prestigiosa cornice della Palestra Partenope a Napoli si giocano le Final Four maschili e femminili dove Carrara e Castelgoffredo difendono i rispettivi trofei conquistati nel 2021.

Marcozzi presente. Nelle finali maschili c’è la Marcozzi, terza nel torneo di A1 che affronta il Messina, domani (sabato) alle 15, che nello stesso campionato occupa la seconda posizione. Si prospetta una sfida non certo scontata. Il Messina ha appena interrotto una lunga imbattibilità, ma nello scontro diretto alla seconda giornata, la Marcozzi sfiorò l’impresa. Venne sconfitta 4-2 perdendo due incontri al quinto set. Il coach Curcio schiera il cubano Campos, Amato e Giovannetti, quest’ultimo in arrivo da Torino dove si è concluso il raduno della nazionale Under 19.

La vincente di Messina-Marcozzi sfiderà domenica chi uscirà vittoriosa tra Castelgoffredo e Carrara. Le due formazioni sconfitte disputeranno la finalina per il terzo posto.

Assente il Norbello. Nella Final Four della Coppa Italia femminile non c’è il Norbello, fermato dal Covid. Con il terzo posto nella A1 avrebbe sfidato la Bagnolese, ma pochi giorni fa una giocatrice è risultata positiva e osserva il periodo di quarantena. Il Norbello non aveva altre atlete disponibili ed ha chiesto di schierare una delle giocatrici della serie A2. Il regolamento invece, consente la partecipazione alla Coppa alle sole giocatrici che hanno disputato almeno un incontro in A1 nella stagione in corso. Con due giocatrici già a Napoli (che saranno solo spettatrici della manifestazione), il Norbello con tanto rammarico, non sarà della partita.

© Riproduzione riservata