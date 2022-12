È l’allungo in vetta alla classifica il regalo di Natale che si fa la Innovyou Sennori nell’ultimo impegno del 2022. Il quintetto allenato da Gabriele Piras, infatti, nella 12sima gara di andata vince in casa del San Sperate e vola a +4 sul quartetto di seconde.

Big match. Termina 64-79 per Sennori, al termine di una gara che gli ospiti hanno cercato di indirizzare dalla loro parte sin dai primi minuti. Nel primo quarto, infatti, Merella e compagni scappano sul +10 a fine prima frazione (15-25). Nella seconda la squadra guidata da Jean Patrick Sorrentino reagisce e torna in scia con lo scoccare del 20’ (41-43). Terza frazione di equilibrio, ma ospiti sempre avanti (55-60 al 30’); il nuovo allungo sennorese nell’ultima frazione, fino al 64-79 finale. Top scorer della gara è Merella, con 21 punti.

Aggancio. San Sperate che rimane in seconda posizione, assieme a Dinamo 2000, Dinamo Academy Alghero e Su Planu. La Dinamo 2000 incappa nella sconfitta contro un’altra sassarese, la Masters, per 80-76. Partita sempre guidata dalla formazione allenata da Luca Ruiu, con un margine inferiore la doppia cifra di vantaggio. Top scorer della gara, Fadda con 29 punti. La Dinamo Academy Alghero, invece, vince in casa contro il San Salvatore per 85-76. Primi due quarti equilibrati (45-44 al 20’). Al rientro dal riposo lungo gli algheresi cercano l’allungo e, in parte, ci riescono (63-58 al 30’). Nell’ultima frazione i selargini non hanno la forza di recuperare il margine e la Dinamo Academy chiude la gara, trascinata anche dai 32 punti di Casu. Vittoria convincente anche del Su Planu, contro la Santa Croce, per 66-62. Padroni di casa che comandano sin dall’avvio (36-30 al 20’). Olbiesi che riescono a cucire lo svantaggio nel terzo quarto (48-47 al 30’) ma non effettuano il sorpasso. È della Santa Croce il miglior realizzatore, Masala con 23 punti.

Colpaccio. L’exploit di giornata è firmato dal Carloforte, che vince in rimonta sul parquet della Visionottica Carbonia per 81-87. I “miners” partono con grande intensità e nel primo quarto sembrano chiudere già la gara (33-11 al 10’). Ospiti che cominciano, invece, nel recupero già prima dell’intervallo (50-37 al 20’). Al rientro dal riposo lungo lo spartito non cambia e i carlofortini portano il divario sotto la doppia cifra (63-57 al 30’). Sorpasso che arriva nell’ultimo quarto, grazie anche alla vena realizzativa di Cireddu (23 punti) e Baghino (22).

Lotta Salvezza. Vince l’Assemini contro la Coral Alghero, per 84-60. Asseminesi sempre in testa, con il massimo vantaggio che raggiunge il +34 al 30’ (73-39). Nell’ultimo quarto algheresi che reagiscono e ridimensionano il divario finale. Top scorer della gara è Grosso, per l’Assemini, con 34 punti.

