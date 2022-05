Con la doppia vittoria negli spareggi di Roma, dello scorso weekend, la Iannas Virtus Cagliari ottiene il passaggio ai concentramenti dal quale verranno fuori le promosse alla prossima Serie A2 femminile.

Le vittorie. Le ragazze allenate da Fabrizio Staico tra sabato e domenica hanno battuto rispettivamente la Rainbow Viagrande Catania e la Granda College Cuneo. Contro le siciliane vittoria per 75-67, dopo i primi due quarti passati ad inseguire (34-39 al 20’). Nel terzo quarto cagliaritane più in palla, trascinate da Lussu (19 punti). Il giorno dopo, invece, era la volta delle piemontesi, superate dopo un supplementare per 57-63. Primi 10’ sottotono (22-9); poi recupero costante, in particolare nel terzo quarto. Al 40’ il tabellone segna 54 pari e nell’overtime la spuntano Brunetti e compagne. Ora l’attesa è per i concentramenti che varranno la promozione, al via dal prossimo weekend.

I commenti. Una due giorni davvero positiva per la Virtus, come conferma coach Staico. “Sicuramente – commenta - abbiamo ottenuto il lasciapassare per puntare alla promozione. Devo dire che le ragazze sono state fantastiche. Grazie a loro, ma anche allo staff e soprattutto alla società e al presidente Paolo Pellegrini, che oggi, così come sempre, ha fatto sentire al gruppo il suo sostegno, assieme a quello di un piccolo gruppo di tifosi”.

Serie C. Fattore campo rispettato tra New Basket Ploaghe e Ferrini Quartu. Le ploaghesi, infatti, si impongono con il punteggio di 72-48, grazie all’allungo dei primi due quarti (36-18 al 20’). La seconda parte di gara è di gestione, fino alla sirena finale. Top scorer dell’incontro è Capece, con 18 punti.

