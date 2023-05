La Gialappa's Band trionfa nel torneo Carioca di Calcio a sette, riservato alla categoria Over 45. La squadra del presidente Massimo Loddo l'ha spuntata ai supplementari di una finale tiratissima, imponendosi per 2-1 sulla C.R.A. Sardegna, dopo l'1-1 parziale dei tempi regolamentari.

Successo ai supplementari

La gara non si è messa bene in avvio per i rossoblù, che dal secondo minuto (per effetto della rete di Cavallet) hanno dovuto rincorrere, pareggiando con Sau a metà primo tempo e cogliendo la vittoria dopo cinque minuti dall'inizio dei quindici supplementari, grazie al gol di "sentenza" Sanna, che non si è smentito nemmeno in finale. Entusiasta il presidente della Gialappa's Band, Massimo Loddo, che conquista il quinto titolo Carioca (tre notturni e due diurni) in quasi vent'anni di militanza nello storico torneo amatoriale, dopo trentadue complessivi nei tornei amatoriali. «Vittoria sofferta ed equilibrata. Gli avversari sono stati all'altezza. Faccio i complimenti a loro perché la gara è stata anche molto corretta. Vogliamo dedicare questo successo al nostro ex tecnico Gabriele Dentoni, scomparso due anni fa» .

Grande gruppo

Gioca solo da tre anni nella Gialappa's Band ma anche Gianni Picasso ha ormai acquisito lo spirito goliardico del gruppo storico della squadra. «O vinciamo o impariamo. Questo è il nostro motto. E anche quest'anno non abbiamo imparato nulla, ma abbiamo vinto», scherza il 50enne ex portiere del Selargius e delle giovanili del Cagliari. «Siamo una bella squadra e un gruppo incredibile, forti in campo e ancora più forti quando si tratta di organizzare il terzo tempo. Farne parte è una scelta di vita. Alla fine è sempre una festa e si gioca per divertirsi». Chi invece è arrivato a stagione in corso dopo sei mesi da allenatore del Capoterra in Prima categoria, è l'ex difensore e bandiera del Selargius Riccardo Spini, che parla di «partita divertente, nonostante la pioggia. Si è giocato a calcio senza eccessi contro una squadra che ci ha fatto soffrire. Siamo un bel gruppo e sono contento di farne parte».

