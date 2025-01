Ultimo posto in classifica assieme al Barisardo, dopo la sfortunata sconfitta di lunedì in casa contro l’Ossese. Per la Ferrini la situazione continua a essere molto complicata e la società, per la rincorsa salvezza in Eccellenza, prova a reagire dal mercato. È stato tesserato il centrocampista classe 2003 Pierre Anahel Bile Jama, che sarà a disposizione dalla trasferta di domenica prossima a San Teodoro.

Nato in Camerun, Bile ha giocato soprattutto in Svizzera con le maglie di Chênois, Terre Sainte e nella prima parte di questa stagione sei presenze al Meyrin, formazione di 1. Liga ossia il quarto livello del campionato elvetico.

Da prima di Natale, Bile si stava già allenando agli ordini di Bebo Antinori in attesa del transfer, che è arrivato nelle ultime ore. Un innesto che permetterà di avere maggiore presenza in mezzo al campo, per cercare di risolvere alcuni dei problemi che la Ferrini ha evidenziato nella prima parte di stagione.

