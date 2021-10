La tradizione è rispettata: al PalaSerradimigni vincono sempre i biancoblù. Pesantissimo per il morale il successo all'overtime per 96-93 su Reggio Emilia, avversaria tosta e in forma. Una vittoria costruita nel secondo tempo, col risveglio di Burnell e Bendzius, più Gentile, che si sono affiancati a Clemmons e Battle. Ma da sottolineare pure l'apporto di Treier e del solito Logan.

Ennesimo avvio in salita per la Dinamo che in attacco ha difficoltà contro la difesa mobile e cangiante dei reggiani, mentre in difesa cede troppo presto: -9 al 6', quando coach Cavina chiama time out.

Il quintetto cambia, il gioco no: 17-32 al 12'. I guizzi di Battle e Logan risolvono qualche imbarazzo, la difesa migliore: 31-36 al 16' con un break di 9-0 confezionato grazie a tre bombe. Manca però la continuità, anche se il 35-43 dell'intervallo testimonia che la Dinamo sta comunque entrando in partita.

Dopo l'intervallo la zona 2-3 biancoblù manda in crisi l'attacco reggiano. Burnell ritorna a ruggire come nella stagione passata e firma il sorpasso con un'entrata sul fondo e il libero aggiuntivo: 50-48 al 25'. La Dinamo ora se la gioca alla pari, ma quando Reggio decodifica la zona e mette qualche tripla, Reggio si riporta avanti: 59-64 l'ultimo parziale.

Nell'ultima frazione si sblocca Bendzius (servito anche meglio) e la Dinamo riapre il match: 75-75 al 36'. Reggio però va di nuovo avanti. Rientrano Clemmons e Treier: il primo segna 5 punti di fila (83-81) il secondo difende forte. Cinciarini pareggia a 18 secondi, ma la palla è in mano a Sassari che però non riesce a tirare prima della sirena.

Nel supplementare la Dinamo è infallibile dalla lunetta con Clemmons, poi Bendzius e Gentile per il +6 a 1'32” dalla fine. Crawford segna da otto metri, Bendzius prende il rimbalzo offensivo e segna, Gentile fa canestro da tre. E' fatta.

I tabellini

SASSARI: Sanna ne, Logan13 Clemmons 22 Gandini ne, Devecchi ne, Treier 6 Burnell 14 Bendzius 17 Mekowulu 2 Gentile 6 Battle 14 Borra 2 All. Cavina.

REGGIO EMILIA: Thompson 10 Hopkins 17 Candi 5 Baldi Rossi 7 Strautins 14 Crawford 16 Colombo ne, Cinciarini 5 Johnson 6 Olisevicius 11 Bonacini, Diouf 2 All. Caja

