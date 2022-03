Più che la sconfitta casalinga contro la frizzante Costa Masnaga (68-99) la squadra sassarese è penalizzata dall'infortunio a un ginocchio della guardia Maggie Lucas, che ha chiuso anzitempo la stagione. Una perdita pesantissima perché si parla della seconda realizzatrice della A1 femminile: 24,5 punti, dietro la compagna di squadra Jessica Shepard, che supera i 28 punti.

Non solo, la Dinamo è da due mesi senza il capitano Cinzia Arioli, play-guardia che era diventata il jolly e primo cambio delle tre esterne.

Nuovo assetto. La società sassarese è alla ricerca di una nuova straniera, ma può rivolgersi solo al mercato europeo e deve chiudere l'operazione entro mercoledì. Il coach Antonello Restivo spiega: “Non è affatto semplice trovare una sostituta, figurarsi poi una sostituta di pari valore di Lucas. Saremo costretti a trovare un nuovo assetto, perché siamo senza due guardie e sono rimaste solo Moroni e Orazzo. Dovremo utilizzare quintetti con due o addirittura tre ali e modificare qualcosa sia in attacco sia in difesa”.

Morale a terra. Un colpo basso anche dal punto di vista psicologico per una squadra che aveva anche accarezzato l'idea di centrare l'ottavo posto (l'ultimo per i playoff) o almeno il nono che garantisce la salvezza senza passare per i playout. Ora invece ci vorrà un miracolo per evitare la decima posizione, ma soprattutto bisogna scacciare lo sconforto e caricarsi per la seconda fase del campionato.

