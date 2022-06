La capolista Virtus Bologna è già in finale, pronta a difendere lo scudetto vinto l'anno scorso. Stasera potrebbe avere la certezza di Milano come sfidante, ma in un PalaSerradimingni tutto esaurito (inizio alle 20.45) la squadra sassarese prova a prolungare la serie. La vittoria vale un'altra chance davanti ai propri tifosi, tra due giorni.

Si arriva alla terza sotto di due. La seconda partita ha detto che l'Armani è fortissima ma può essere messa in difficoltà, solo che di break come quello del secondo quarto ne occorrono due, e comunque non bastano 37 minuti e mezzo ad alto livello, ce ne vogliono 40. Coraggio, la formazione di Messina, il coach più vincente di sempre nei playoff, ha già perso su questo parquet, 92-90 in campionato, anche se non aveva Rodriguez e Melli, ma comunque Delaney e Tarczewski. Serata con sfumature di Eurolega e nazionale. Per tanti motivi. L'ex Gianmarco Pozzecco, vice di Messina, è diretto alla guida della selezione azzurra per sostituire il suo ex coach Meo Sacchetti. A dirigere la gara ci sarà anche l'ucraino Boris Ryzhyk, che ha potuto continuare la sua attività grazie all'accoglienza del basket italiano. E si parla di uno degli arbitri migliori di Eurolega.

L’ospite d’eccezione. Tra il pubblico anche Marco Spissu, di rientro dalla Russia e destinato a lasciare lo Unics Kazan se verrà confermata l'esclusione dei club russi dall'Eurolega. Il play sassarese è richiesto da Venezia e forse anche Tortona e Virtus Bologna, due club dove ha già giocato e fatto benissimo.

© Riproduzione riservata