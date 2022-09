Pronti, via e già una gara ad eliminazione diretta. Mercoledì a Brescia la squadra sassarese affronta alle 18 Tortona nella semifinale della Supercoppa Italiana. L'altra sfida è tra Milano e Virtus Bologna.

Il coach Piero Bucchi commenta: "Abbiamo fatto un lavoro altalenante per le assenze, ma chi c'era ha lavorato bene e sono soddisfatto. Da qualche giorno ci sono anche Robinson e Jones che vanno inseriti. Domenica abbiamo svolto un ottimo allenamento e siamo pronti alla sfida".

Mancheranno invece il capitano Devecchi e l'ala Treier, entrambi infortunati. Out anche Chessa per un problema fisico non serio ma che lo terrà fuori qualche giorno ed è un peccato visto che il play-guardia sassarese era davvero in ottima condizione, come dimostrato nei tornei pre-campionato.

Il tecnico Bucchi spende due parole sull'avversaria: "Affrontiamo Tortona con grande rispetto, ha confermato l'ossatura, è una buona squadra anche loro hanno fatto belle partite in pre-campionato, quindi sarà una bella gara".

