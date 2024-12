Le ultime due sconfitte de L'Aquila e di Viterbo hanno fermato una corsa che sembrava inarrestabile. Ora, la Confelici Carni Cagliari, ha un solo obiettivo: chiudere bene un 2024 ricco di soddisfazioni e rilanciarsi in vetta alla Serie B Interregionale nello scontro diretto di sabato (ore 17) a Monte Mixi contro la Carver Roma, altra formazione del terzetto di capoliste completato proprio dai granata e dalla Stella Azzurra.

Le scorie dettate dai numerosi impegni ravvicinati si fanno sentire sulle gambe dei cagliaritani, che fanno però leva sul fattore campo per rialzare la testa in un momento delicato.

«Siamo molto amareggiati», ammette l'ala Edoardo Maresca, «a Viterbo abbiamo perso un'occasione per migliorare la classifica, soprattutto in vista della Poule Gold. A un certo punto della gara ci siamo disuniti, e questo ci ha condotti alla sconfitta. La Stella Azzurra, dal canto suo, ha giocato una partita solida, ma potevamo fare di più». Il tempo per recriminare, semplicemente, non esiste: «Arriva subito un'altra partita, la quarta in una settimana e mezzo. La stanchezza si fa sentire, soprattutto dopo due trasferte impegnative anche a livello logistico. Ma davanti ai nostri tifosi vogliamo vincere».

La Carver è un'altra formazione ben corazzata, come testimoniano le 11 vittorie conquistate su 15 gare. Un ruolino di marcia identico rispetto a quello dell'Esperia. La difesa cagliaritana dovrà prestare particolare attenzione all'ala Andrea Martino, secondo miglior marcatore della Division F con 18 punti di media. Nel match d'andata, giocato a Roma il 20 ottobre, l'Esperia si arrese per 68-66 al termine di 40 minuti molto equilibrati: «Sarà una partita delicata», analizza, «ma dobbiamo mettere da parte dei punti preziosi in vista della seconda fase. Per vincere dovremo giocare di squadra e restare uniti nelle difficoltà».

