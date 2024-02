La Costa Orientale Sarda Sarrabus-Ogliastra chiude al primo posto nel campionato regionale Under 19, riservato alle società di Serie D, e accede alla fase nazionale.

Nell'ultima giornata della fase regionale a gironi, la squadra gialloblù ha superato (2-1) il Budoni e con i tre punti chiude in vetta al raggruppamento con dodici punti (quattro vittorie e due sconfitte) davanti all’Atletico Uri (10 punti). Ora nella fase nazionale potrà lottare per l’assegnazione dello scudetto dilettanti.

Un grande successo alla prima partecipazione in questo torneo Under 19 che dimostra la grande attenzione della società verso i giovani. All’inizio del mese c’è stato il passaggio di Marcello Piras al Catanzaro (Serie B). Molti altri giovani del vivaio ogliastrino-sarrabese sono nel mirino di società professionistiche.

In prima squadra il tecnico Francesco Loi ha fatto esordire tantissimi ragazzi come Leonardo Xaxa, classe 2008, il portiere più giovane ad aver esordito in D.

