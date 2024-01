Importante momento formativo a Carbonia grazie alla sezione Aia dedicata all’indimenticato Cosimo Urbano: in cattedra c’era Massimiliano Irrati, uno dei più prestigiosi arbitri internazionali di calcio, al Var da un paio di anni.

Per il mondo dello sport e degli arbitri è stata una giornata molto interessante perché nella sua veste di docente, Irrati si è confrontato con la classe arbitrale del territorio e isolano (spesso giovani dotati di grande passione ma che necessitano di fisiologica crescita professionale supportati dagli adulti). Dibattito incentrato su alcuni importanti aspetti normativi.

All’incontro ha preso parte anche l’assessora comunale allo Sport Giorgia Meli: «Orgogliosi di aver ospitato una personalità di spicco come Massimiliano Irrati che è passato ora da arbitro a osservatore Var a livello internazionale: una serata molto importante soprattutto per le nuove leve e una lezione per lo sport intero».

