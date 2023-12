In una Sardegna sempre più votata agli sport motoristici, il karting rappresenta la fucina di talenti e, la 13ª Coppa Sardegna disputata sulla Pista del Corallo di Alghero, è stato l’ultimo atto di una intensa stagione 2023. Coi titoli regionali già assegnati, l’ultimo trofeo dell’anno è stato una festa e un’opportunità per i piloti per togliersi ulteriori soddisfazioni.

I vincitori della Coppa Sardegna – Nella Kzn Over successo di Francesco Casiddu, nella Kz2 di Giorgio Basoli, nella Mini Gr. 3 di Alessio Caracci. Nella Okn vittoria di Giuseppe Serusi e nella Okn Junior di Edoardo Taglienti.

Il commento – Antonio Dettori, istruttore della Scuola Federale Aci Sport e team principal della K4 Mori, ha commentato la stagione appena conclusa: “Le nostre attività vanno dall’organizzazione delle gare di Coppa Italia di Zona alla partecipazione a gare di campionato regionale, italiano e mondiale. Abbiamo avviato un progetto che avuto ottimi feedback nel 2023 e che si svilupperà meglio nel 2024, per dare spazio ai nostri piloti nelle gare dell’Italiano. Grazie al contributo della Regione Sardegna abbiamo iniziato questo programma e vogliamo dare una bella opportunità ai nostri piloti”. Dettori ha analizzato le prestazioni dei portacolori della K4 Mori: “Nel 2023, come K4 Mori, abbiamo ottenuto 5 titoli regionali - Federico Podda (Mini U10), Alessio Caracci (Mini Gr3), di Alessandro Caria (Okn Junior) e Claudio Calaresu (Kzn Over30) e Libor Kment (Kzn Over 50) -, più i secondi posti in Okn di Julien Leo e Simone Barria e di Clelia Soddu e Jury Addis in Okn Junior e le ottime prestazioni degli esordienti Pietro Del Prete (Mini Gr3) e Mirko Maguledda (Mini U10). Inoltre, abbiamo partecipato a un round del mondiale in Franciacorta (con Clelia Soddu, Julian Leo, Alessandro Caria e Silvio Calza) e nelle gare dell’Italiano a Cremona, Sarno, Teramo e Battipaglia anche con Podda, Caracci, Del Prete, Maguledda, Calaresu, Kment e Francesco Marmillata”.

Adesso, il mondo del karting sardo attende di conoscere i calendari 2024 regionali e nazionali per completare la programmazione. "Continueremo ad allenarci anche durante le vacanze natalizie per farci trovare pronti".

