Scaldano i motori i ragazzi del Sardinia Kart Indoor di Monastir. Domani mattina i giovani piloti sardi prenderanno parte (con la wild card) alla dodicesima tappa del campionato italiano Asi (Associazioni Sportive e Sociali Italiane) organizzata dalla Pgk di Camerano che si correrà nella cittadina marchigiana, in provincia di Ancona.

Qualifiche e gara

Il programma prevede le prove libere e le qualifiche (di sette minuti ciascuna) a partire dalle 9,30, e poi la gara della durata di dodici minuti, che vedrà la partecipazione di quaranta piloti provenienti da diverse regioni italiane, di età compresa tra i sette e i quindici anni. Tra questi ci sono anche quattordici giovani piloti in rappresentanza della Sardegna che fanno parte del Sardinia Kart Indoor. La scuola per giovani piloti di Monastir accoglie 30 ragazzi nelle categorie Baby (7-12 anni) e Under (12-15 anni) con lezioni tecniche al martedì e giovedì. «Siamo felici di partecipare come ospiti con la wild card alla tappa di domani. Gli organizzatori dell’evento sono venuti da noi il 3 febbraio e ora ci ospitano per questa gara del circuito nazionale».

Sulle orme dei grandi

Il direttore sportivo del Sardinia Kart Indoor Alessandro Usai è soddisfatto del percorso dei suoi piccoli piloti anche in questa nuova stagione: «Ci sono diversi ragazzi che promettono bene e fanno ben sperare». Sognando un futuro da campioni della disciplina. Piccoli campioni crescono, sulle orme di Lorenzo Cossu, diciannovenne asseminese, pilota della Ferrari GT, cresciuto proprio nella scuola di Monastir.

