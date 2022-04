Stagione invernale archiviata, adesso è il momento di concentrarsi per gli eventi principali dell’anno: Jhonatam Maullu, giavellottista della Dinamica Sardegna, ne è consapevole, e insieme al suo tecnico Mauro Gabbrielli, è pronto a dire la sua in un 2022 ricco di sfide.

La lunga preparazione. Sfide che il connubio Maullu-Gabbrielli sta preparando con cura, determinati a portare avanti un percorso di crescita cominciato nel 2015, primo anno di attività di Maullu in cui emerse subito una predisposizione spiccata alla specialità. Una specialità che ha regalato all’oristanese, ventuno anni compiuti il 3 aprile, soddisfazioni non da poco: nel suo palmares vanta cinque titoli italiani, convocazioni in nazionale e un bagaglio di esperienza considerevole. Il 2022, nonostante qualche leggero fastidio fisico, ha preso avvio in maniera lieta: l’allievo di Gabbrielli, al secondo anno della categoria Promesse, ha siglato un egregio 70,45 nel lancio del giavellotto da 800 grammi conquistando la medaglia d’argento – il 27 febbraio a Mariano Comense – ai Tricolori invernali Under 23. Una prova che dà morale in vista delle gare primaverili ed estive.

I prossimi impegni. Sabato, al ‘’Santoru’’ di Cagliari, inizierà la sua seconda parte di stagione, quella più attesa: un primo test per verificare lo stato di forma attuale dopo una preparazione invernale scrupolosa. “Ci alleniamo cinque volte alla settimana’’, spiega il tecnico, “abbiamo introdotto un nuovo giavellotto in carbonio maggiormente tecnico, svolto esercizi con la palla medica, fatto ripetute da 30 metri anche con il traino ed eseguito tre sedute di forza alla settimana nel periodo di massimo carico. Inoltre, abbiamo inserito alcune sedute settimanali con l'osteopata, il massaggiatore e il fisioterapista’’.

Le ambizioni. Il desiderio di ritagliarsi il proprio spazio non manca e la determinazione si fa ogni giorno più forte. “Vogliamo difendere il titolo italiano Under 23 e conquistare il bronzo ai Tricolori Assoluti’’, conclude. “Sono obiettivi ambiziosi ma sognare non costa nulla e non smetteremo mai di farlo’’.

