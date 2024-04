Buon risultato per Marcella Dessolis che si qualifica per il tabellone principale del singolare femminile del terzo dei sei Itf Combined organizzati a Santa Margherita di Pula dalla Forte Village Sports Academy.

La giovane portacolori del Tc Cagliari, alla ricerca dei punti necessari per esordire nella classifica mondiale di singolare (mentre è 1069 Wta in doppio) ha battuto con un doppio 6-3 l'israeliana Nia Gelashvili nel turno decisivo. Domani, tornerà in campo (secondo incontro sul campo 7, non prima delle 11.30) per sfidare Jennifer Ruggeri (464 Wta).

Sconfitta invece per Aurora Deidda (Milano 26), che ha ceduto 6-0, 6-1 davanti alla più esperta peruviana Anastasia Iamachkine (860 Wta).

