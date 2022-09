È un altro risultato importante che si aggiunge a quelli siglati in precedenza quest’anno. Un nuovo tassello fondamentale nella crescita di Ismaele Deidda, una delle promesse più autentiche del mezzofondo sardo. L’allievo di Andrea Cabboi, portacolori dell’Olympia Villacidro, ha colto sabato scorso il quarto posto sui 10 km su strada ai Tricolori Juniores in 31’15’’, realizzato al termine di 4 giri da 2,5 km a Castelfranco Veneto. Un circuito pianeggiante e veloce, dove è stato possibile correre su ritmi elevati. Ben 240 i partecipanti nella gara vinta da Pietro Riva delle Fiamme Oro che si è laureato campione italiano Assoluto con il tempo di 28’08’’.

Per il giovane atleta, oltre al quarto posto di categoria, arriva anche la sessantatreesima piazza conclusiva. Una prova di carattere quella di Deidda che, senza lasciarsi intimidire dal parterre, ha corso con personalità dimostrando un feeling spiccato con la distanza. Davanti a lui solo il nuovo campione italiano Under 20 Stefano Cecere (Atl. Cisternino, 30’08’’), secondo posto per Stefano Benzoni in 30’45’’ mentre la medaglia di bronzo è andata ad Andrea Ribatti con 30’59’’.

L’allievo di Andrea Cabboi ha, inoltre, migliorato notevolmente il suo precedente personale sulla distanza: infatti, il 24 aprile a Chia, corse i 10 km su strada con il tempo di 33’30’’. Oltre due minuti limati e la consapevolezza di poter crescere tanto. “Ismaele ha disputato un ottima gara’’, il commento del tecnico Cabboi. “Ora ci prepareremo per le qualificazioni agli Europei di cross di categoria dove cercheremo di ritagliarci il nostro spazio’’.

© Riproduzione riservata