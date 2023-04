Vittoria netta dei pugili sardi nell’interregionale tra la Sardegna e il Piemonte, un 5-2 che supera ogni pronostico, con giovani atleti che hanno fatto vedere passione, grinta e grande capacità tecnica. Un successo per la manifestazione organizzata al PalaMura di Porto Torres dall’associazione sportiva dilettantistica Se.Sa Boxing Group, che ha messo in piedi una due giorni di sport di ottimo livello con ben 12 incontri, rappresentando tutte le fasce di età e le categorie: Schoolboy, Junior, Youth ed Elite.

La seconda edizione della Sesa Boxing Night ha ospitato le fasi regionali del campionato italiano Junior e School Boy (13-16 anni), con le semifinali concluse nella giornata di ieri, sabato 1 aprile, con la vittoria di Michele Ara (Asd Gp Calangianus) su Fabrizio Decherchi (Asd Torres Muretti) e di Gabriele Massa (Asd Ap Sarroch) su Vincenzo Conte (Boxing team Erittu), della categoria Junior (57 kg).

Poi la volta dei boxeur del torneo interregionale annunciato dallo speaker federale Angelo Di Fraia. Sul quadrato trionfo al femminile per Maria Leo (N.O.Academy) contro Giulia Bergamini (Skull boxe Canavese) per la categoria Youth (60 kg), match molto combattuto fermato alla seconda ripresa per intervento medico Rsc; Enrico Falchi (Se.Sa Boxing Porto Torres) cede il secondo punto del pareggio col Piemonte nell’incontro con Dario Andreotti (Asd Boxe Chieri), categoria Schoolboy (48 kg); in vantaggio i sardi nel terzo match con Saba Luigi (Folgore Oristano) che ha la meglio su Manuel Salvatore Mazzola (Asd Boxe Chieri), categoria Junior (52 kg); vittoria anche di Fabio Serra (N.O.Academy) su Francesco Defenu (Skull boxe Canavese), Junior (67kg), incontro interrotto per Rsc. Nella categoria Junior (63kg) buona la prova di Giuseppe Mattia Olivieri (N.O.Academy) che con la vittoria su Nikita Vataman (Boxe Chieri) regala il quarto punto di vantaggio dei sardi sui piemontesi.

Infine Diego Muretti (Torres Muretti) vince il confronto su Stefano Accati (Boxe Chieri), categoria Junior (70 kg). Fuori programma gli incontri vinti da Pietro Sanna (N.O.Academy) su Alessandro Cherchi (Se.Sa Boxing) e da Fabio Crobeddu (Ap Sardegna) su Gabriele Decherchi (Torres Muretti), entrambi della categoria Elite (70 kg e 57kg). A scuotere il pubblico il match dei pugili professionisti nazionali, con il 23enne sassarese Samuele Canu (N.O.Academy), alias “Diablo”, protagonista di un match formidabile che non ha lasciato sconti a nessuno, insieme a Gianluca Valente (Sauli Boxe), 23enne di Avezzano (Abruzzo).

Con astuzia, tecnica e determinazione Canu ha controllato il ritmo incalzante del suo avversario Valente aggiudicandosi l’incontro. Il verdetto unanime è stata la conclusione di una serata da annoverare negli annali della boxe turritana, con oltre cento bambini che questa sera saranno i veri protagonisti della manifestazione, giovanissimi atleti che arrivano dalle società sportive di boxe dell’Isola, per partecipare al primo Criterium giovanile 2023 dedicato alla fascia di età 5-12 anni. Questa mattina si sono dedicati ad attività ludico-sportive come il salto della funicella, shadow boxing e corpo libero, attività di avviamento, propedeutiche al pugilato.

