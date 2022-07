La prima edizione dell'International Padbol Cup, organizzata dal Padbol Ferrini Cagliari e disputata nei campi di viale Marconi, va ai campioni del mondo in carica. Gli spagnoli Juan Alberto Ramón e Juanmi Hernández, fra i principali giocatori della disciplina che unisce calcio e padel, si sono imposti nella finale di ieri sera per 7-5 6-3 sui connazionali Miguel Barceló e Pep Suau, a loro volta campioni nazionali di Spagna. Terzo posto per la coppia di casa formata da Fabio Argiolas e Alessandro Bonu, che si sono piazzati dietro i mostri sacri del padbol: per il duo cagliaritano sconfitta in semifinale 6-2 6-2 contro Ramón-Hernández, poi successo 6-2 5-7 6-4 nella finalina coi romani Simone Angilletta e Alessandro Vender, in una rivincita dell'ultimo atto del Campionato Nazionale di padbol disputato a Roma un mese fa e vinto da questi ultimi.

Il torneo. L'International Padbol Cup, sostenuta dalla Regione Sardegna tramite l'assessore regionale allo Sport Andrea Biancareddu e con il patrocinio di Aics e Padbol Italia, è stato il primo evento internazionale di padbol in Italia. Si è giocato per quattro giorni, da giovedì a domenica, portando a Cagliari diversi dei principali esponenti di questo sport, per un totale di sedici coppie: non solo dall'Italia, ma anche da Argentina, Francia e Spagna. Il torneo è stato dedicato ad Andrea Musiu, tragicamente scomparso a soli vent'anni nel pomeriggio di sabato e che aveva giocato a calcio proprio nella Ferrini: “Nel ricordo di Andrea abbiamo deciso di andare avanti e di sorridere perché siamo sicuri che lui avrebbe voluto questo. Vogliamo dedicare questo torneo alla sua memoria e dare un abbraccio fortissimo alla famiglia”, ha detto durante la premiazione Bonu, che è anche capitano della formazione che milita in Eccellenza.

