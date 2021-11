E’ terminato in parità l’incontro tra Lanusei e Carbonia, recupero della quinta giornata di serie D.

La gara. Nel primo tempo meglio gli ospiti che sono passati grazie ad una autorete di Gemini al 37’. Nella ripresa è uscito fuori il Lanusei che ha trovato il pari con Manca al 19’. Terzo risultato utile per gli ogliastrini che salgono a nove punti. Il Carbonia ha ora sei punti.

In Eccellenza. L’Arbus vince in rimonta a Monastir contro il Sant’Elena nel recupero dell’undicesima giornata del campionato di Eccellenza. Tre punti d’oro per la squadra di Nunzio Falco che balza in quarta posizione sorpassando Ghilarza e Ilvamaddalena in un colpo solo. Per i biancoverdi invece si tratta della seconda sconfitta di fila dopo nove risultati utili consecutivi. Gli uomini di Cristian Dessì sono passati in vantaggio grazie alla rete del bomber Luca Caboni. Decisivo il gol di Salazar.

La rimonta. Un’autorete su conclusione di Valluzzi ha riportato l’incontro in parità. Poi ci ha pensato il bomber Salazar a ribaltare il risultato. Domenica si torna il campo. Il Sant’Elena fa visita all’Ilvamaddalena e l’Arbus è atteso sul campo della capolista Ferrini Cagliari.

