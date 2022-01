Giugliano-Torres è la partita di cartello della prima giornata di ritorno del campionato di Serie D (girone G), in programma domani alle 14.30. I sassaresi vanno nella tana della capolista a caccia di punti pesanti. Con un successo troverebbero il tredicesimo risultato utile di fila (tra campionato e Coppa) e il primato in classifica. Non sarà semplice perché i campani davanti alle mura amiche hanno vinto sette gare e una pareggiata, senza mai perdere.

Il derby. In programma il derby Atletico Uri-Muravera. La squadra di Massimiliano Paba è reduce da quattro sconfitte consecutive ed è quindi affamata di punti. I sarrabesi ritornano in campo dopo oltre un mese e intendono iniziare nel migliore dei modi il nuovo anno.

Altro derby quello del Lixus di Lanusei tra la formazione di casa e l’Arzachena. Gli smeraldini, che nelle ultime cinque gare hanno vinto quattro volte, cercano punti pesanti in chiave playoff. Gli ogliastrini sperano nel ritorno al successo che manca da tantissimo tempo (21 novembre scorso). Rinviata Latte Dolce-Carbonia.

Eccellenza. Domani (ore 15) va in scena la terza giornata di ritorno. Spicca l’incontro ad alta quota Ilvamaddalena-Nuorese. La capolista Ferrini cerca riscatto nel match casalingo col Ghilarza. A Gavoi si affrontano Taloro e Budoni e a Villa San Pietro, Sant’Elena e Guspini. Le altre Bosa-Ossese, Idolo-Villacidrese, Li Punti-Castiadas e Porto Rotondo-Asseminese. Rinviata Arbus-Monastir.

Promozione. In Promozione le partite di cartello di domani (15) sono Atletico Cagliari-Monteponi, Tortolì-Ozierese e Calangianus-Thiesi.

