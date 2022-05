Sono le ragazze dello Iannas Virtus Cagliari le campionesse regionali di serie B. La compagine allenata da Fabrizio Staico, infatti, si è imposta contro la Mercede Alghero per 50-87, nel corso di gara 2 disputatasi in terra catalana, e ha chiuso il discorso in terra sarda. Ora si passa alla fase più dura, quella relativa agli spareggi in programma a Roma il prossimo 21 e 22 maggio contro una formazione siciliana e una piemontese.

La gara. Contro la Mercede le virtussine sono partite senza tentennamenti e nel primo quarto il tabellone segna 11-27. Nella seconda frazione le cagliaritane continuano a spingere, andando al riposo sul 22-49. Al rientro dall’intervallo le ragazze allenate da Staico continuano a spingere (35-71 al 30’), mentre gli ultimi 10’ sono di controllo. Nella Virtus da segnalare i 24 punti di Niedwiedzka, mentre tra le algheresi si ferma la Espedale a quota 17.

Serie C. Proseguono i playoff promozione, arrivati a gara 1 di semifinale. Netta vittoria della New Basket Ploaghe, contro Nulvi, per 63-33. Allungo decisivo nella seconda frazione (39-20 all’intervallo) e controllo nella seconda parte di gara. Tra le ploaghesi, Sechi chiude con 20 punti. Equilibrata, invece, la sfida tra Ferrini Quartu e Nuoro, chiusa 50-48 per le quartesi. Ferrini che guida nell’arco della gara (31-21 al 20’), impensierita nel finale dal ritorno della squadra nuorese. Miglior realizzatrice è Porcu, del Nuoro, con 21 punti.

