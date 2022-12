Si chiude senza particolari sorprese il 2022 dei tornei regionali di B e C femminile di basket.

Serie B. Prosegue inarrestabile la marcia della Virtus Cagliari che soffre i primi due quarti ma si impone contro Elmas, con buon margine, per 68-45. Combattuto il primo quarto, chiuso 15-14 al 10’. Virtussine che, dopo un avvio di secondo quarto nel quale le masesi impattano sul 21 pari, allungano poco prima dell’intervallo sul +9 (39-30). Al rientro dal riposo lungo il quintetto allenato da Fabrizio Staico accelera, fino al +23 finale. Miglior realizzatrice della sfida è Brunetti, con 26 punti. Tra le inseguitrici, sconfitta dell’Astro, sul campo della Mercede, per 68-61. Partita equilibrata, sul filo dei vantaggi minimi (17-16 al 10’, 33-32 al 20’ e 50-51 al 30’) e allungo decisivo delle algheresi nell’ultimo quarto. Top scorer è Brembilla, della Mercede, con 18 punti. Vince il San Salvatore, per 83-51, contro la New Basket Ploaghe. All’intervallo grande equilibrio (32-30), con break decisivo nella seconda parte di gara. Infine, vince il Su Planu, contro il Cus Cagliari, per 63-45. Decisiva, anche in questo caso, la seconda parte di gara, con le selargine trascinate dai 20 punti di Saba.

Serie C. Non gioca la capolista Basket 90 che scenderà in campo venerdì 23 contro il Basket Quartu. Nelle altre due gare in programma, vittoria casalinga del Condor Monserrato contro la Coral Alghero, per 68-51. Successo esterno, invece, di Nulvi, sul parquet di Nuoro (39-64).

