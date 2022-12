Nessun problema per la capolista Virtus Cagliari nel campionato di serie B regionale femminile di basket. Stesso discorso per il Basket 90, in serie C regionale.

Serie B. Le ragazze allenate da Fabrizio Staico ottengono la nona vittoria in altrettante gare, stavolta contro il Cus Cagliari per 30-88. Non c’è incontro, con le virtussine che prendono il largo sin dal primo quarto (7-26 al 10’). Il resto della gara permette al coach cagliaritano di ruotare tutte le ragazze a disposizione. Migliori realizzatrici della partita sono Bianconi e Demetrio Blecic con 15 punti. Alle spalle, vittoria di misura dell’Antonianum (al settimo successo di fila), contro il San Salvatore per 61-60. Quartesi che volano nei primi 3 quarti, fino al 52-37 del 30’. Nell’ultima frazione le selargine reagiscono e mettono i brividi, nel finale, al quintetto allenato da Tony Atella. È del San Salvatore la miglior realizzatrice, Poddighe con 24 punti. Vittoria esterna della Mercede Alghero, sull’ostico campo della New Basket Ploaghe, per 58-61. Vince anche l’Astro contro il Su Planu, per 61-59. Il quintetto allenato da Carla Tola allunga fino al 38-27 del 30’. Nell’ultima frazione il Su Planu torna sotto, ma non riesce a impattare nel punteggio. Per le ospiti, Melis chiude con 15 punti.

Serie C. Sesta vittoria il altrettante gare per il Basket 90 che batte il Condor Monserrato per 48-43, al termine di una gara combattuta ed equilibrata. Rinviata la sfida tra Coral Alghero e Nulvi, nell’ultima gara di giornata il Condor Monserrato supera la Pallacanestro Nuoro per 55-40.

© Riproduzione riservata