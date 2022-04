L’Ilvamaddalena si conferma al comando della classifica di Eccellenza. La squadra biancoceleste liquida (3-0) in 20’ la pratica Arbus. Apre al 2’ Marco Aiana. Al 20’ il raddoppio di Nacho Cacheiro. Nella ripresa, al 43’ tris di Aiana. Successo (6-1) dell’Ossese contro il Porto Rotondo. A segno per i bianconeri Madeddu, Virdis, Chelo (doppietta), Sabino e Contini; per gli olbiesi Bassu. Pareggio tra Ferrini Cagliari e Taloro Gavoi. Padroni di casa in vantaggio con Murgia e Piselli, vengono raggiunti dai gavoesi grazie alla reti di Falchi su rigore e Littarru. Le due squadre sono a quattro punti dalla vetta. I cagliaritani però devono recuperare una gara. Al Frogheri di Nuoro, la Nuorese conquista tre punti con l’Idolo, in piena zona retrocessione. Finisce 2-0. Nella ripresa i gol di Demurtas e Saiu. Nella zona calda, vittoria preziosa per il Guspini di Marco Piras che supera (3-0) il Castiadas con marcature di Uccheddu, Festa e Congiu. Tre punti per il Monastir che batte (3-0) la già retrocessa Asseminese. I gol di Fangwa su rigore, Pilloni e Ledda. Giocate ieri Bosa-Sant’Elena 3-1 e Ghilarza-Li Punti 1-1. Budoni-Villacidrese si gioca il 4 maggio.

Promozione. Nel girone A, l’Orrolese vince (3-2) col Villasimius e si salva. Vittorie preziose anche per Fermassenti e Quartu 2000. I risultati Cortoghiana-Monteponi 1-1, Atletico Cagliari-Andromeda 0-0, Fermassenti-La Palma 5-1, Gonnosfanadiga-Pro Sigma 1-1, Quartu 2000-Narcao 5-0, Selargius-Villamassargia 2-2.

Nel girone B, la Tharros affonda (0-6) e condanna alla retrocessione il Samugheo. Gli oristanesi mantengono due punti dal Tortolì, vittorioso (1-2) sul campo dell’Arbus. La Macomerese espugna (0-1) il campo del Fonni e resta a tre punti dalla testa. Il Buddusò batte (3-0) il Bonorva. Giocate ieri Sadali-Ozierese 1-3, Tonara-Seulo 3-0 e venerdì Paulese-Bittese 1-1.

Nel gruppo C, vincono Calangianus e Tempio. Al Signora Chiara i giallorossi hanno la meglio (3-0) sul Porto Cervo. Vittoria (0-1) a Usini per i galletti. Le altre Oschirese-Siniscola 1-1, Porto Torres-Luogosanto 2-2, Posada-San Teodoro 6-0. Disputate ieri Stintino-Lanteri 1-2 e Thiesi Valledoria 1-2.

