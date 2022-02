Perde acora la Ferrini piegata dal Monastir al termine di una gara palpitante: 4-3 il risultato finale per la squadra di Nicola Manunza (rerti di Ghiani, Rinino, Boi, Riep, Murgia, Gamgawa, Podda). I cagliaritani conservano il primo posto. L'Ilva che ha pareggiato (0-0 a Budoni), è sotto di tre punti ma deve recuperare due gare. Pesante sconfitta interna di un Castiadas ancora incompleto: 0-0 per l'Idolo con doppietta di Nieddu e rete di Kamana. Pesante (1-5) la sconfitta dell'Asseminese contrpo l'Arbus (tre gol dell'argentino Diaz, Atzori,, caddeo e Baggini). Il Ghilarza ha piegato il Bosa per 2-0 (doppietta di caddeo), vittoria (1-3) del talolro a Guspini (Uccheddu, Littarru, Pusceddu, Falchi). Pari fra Li Punti e Porto Rotondo (2-0). A segno Usai, Mulas, Borrotzu e Murgia). L'Ossese ha piegato la Nuorese con rete di Arca. Paura per il giovane della Nuorese Romolo Putzu, svenuto a fine gara e – per fortuna – rianimato dai soccorritori. Pari (0-0) fra Villacidrese e Sant'Elena.

Promozione A. L'Atletico Cagliari vince per 1-0 a Narcao, il la Palma ha piegato il Gonnos per 2-1, Vittoria della capolista Monteponi (2-1 all'Andromeda), pari (1-1) fra Pro Sigma e Quartu 2000, pari (0-0) fra Selargius e Orrolese. Vittoria del Villasimius che ha piegato (2-1) la Fermassenti e resta al secondo posto.

Promozione B. vittorie del Bonorva, 2-1 alla Bittese, della Macomerese, per 1-0 sulla Paulese, del Fonni sul Samugheo sempre per 1-0. Pari fra Ozierese e Tharros (0-0) fra Arborea e Tonara (1-1), fra Buusò e Tortolì (3-3), tra Sadali e Seulo (1-1).

Promozione C. Stintino Valledoria 1-0, Lantieri-Siniscola 0-0, Ozierese-Calangianus 0-2, Posada Porto Trres (0-0), Tempio-San Teodoro (0-0), Thiesi-Luogosanto (0-0) Usinese-Porto Cervo 2-0:

