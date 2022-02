Ha ripreso da dove aveva lasciato la Capo d'Orso Palau, prima in classifica in Serie B1 femminile ancora a punteggio pieno. Sabato è arrivata la decima vittoria in altrettante partite per le galluresi con un netto 3-0 sulla Parella Torino. 25-13, 25-17 e 25-17 i parziali dei tre set che hanno consolidato il primato della squadra di Guidarini.

B2 femminile. Si conferma in testa al girone N di B2 femminile la San Paolo, che ha battuto in trasferta la Fenice Roma in tre set. Combattuto il primo, vinto dalle cagliaritane con il punteggio di 25-23, mentre i successivi due sono andati sul 25-15 e 25-14. La Smeralda Ossi si è aggiudicata in casa il derby contro l'Alfieri Ajò Energia per 3-1. Avanti le cagliaritane con il 25-21 del primo set. Poi la rimonta delle padrone di casa con i parziali di 25-13, 25-15 e 25-12. Successo importante in chiave salvezza per la Corren Ghilarza, che ha trovato la seconda vittoria stagionale con il 3-1 interno sul Talete (22-25, 25-21, 25-12 e 25-21).

B maschile. C'è una sarda in testa anche nel girone H di B maschile. Si tratta del Cus Cagliari, anche se con due gare in più rispetto alla Smi Roma e una in più rispetto all'Amin 21 K Roma 7, entrambe dietro a -1. Gli universitari hanno vinto in quattro set il derby sul campo della VBA Olimpia Sant'Antioco con i parziali di 18-25, 25-23, 13-25 e 16-25. L'altro derby isolano è andato al Sarroch, che ha regolato in tre set l'Airone Tortolì con punteggi abbastanza netti (25-12, 25-9 e 25-5). Sconfitta casalinga per la Sivlio Pellico 3P, superata a Sassari 3-1 dall'Amin 21 K Roma 7 (23-25, 17-25, 25-22 e 17-25).

