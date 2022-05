Dopo aver chiuso la prima parte del torneo con la vittoria per 5-4 nel recupero della garadue contro il Brescia con un fuoricampo da 3 punti, siglato al 9º inning da Gabriele Angioi, il Cagliari ha iniziato nel migliore dei modi il cammino nella poule salvezza dell’A1 di baseball. La squadra di Walter Angioi ha capitalizzato al massimo il doppio impegno casalingo col Metalco di Castelfranco Veneto, battuto prima 12-0, in sette inning per manifesta superiorità, e poi 10-1.

Ha giocato in casa, ad Alghero, anche la Catalana, alle prese col doppio incontro del girone A della serie contro la vice capolista Milano 1946. In garauno, disputata ieri, gli algheresi si sono imposti 8-7, ma questa mattina i milanesi hanno pareggiato la serie vincendo 0-5 il secondo incontro. Un risultato che dà comunque fiducia ai catalani, che hanno riscattato l’1-9 e l’1-4 incassati a Codogno lo scorso weekend.

SOFTBALL. In A1, trasferta positiva per la Nuoro Softball, che a Sesto Fiorentino ha centrato una pesante e preziosa doppietta in chiave salvezza. Le nuoresi del manager Wilmer Pino hanno vinto 4-14, in cinque inning per “manifesta superiorità”, e 3-5.

In A2, invece, ancora a bocca asciutta la Supramonte Orgosolo, che a Cernusco sul Naviglio è stata battuta 6-5 e 10-1.

