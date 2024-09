Dopo i due successi nella A Gold di pallamano e il passaggio del turno in Ehf Championship, la Raimond Sassari è pronta a tornare in campo per la prima trasferta stagionale in campionato, che la vedrà di scena al Palavis di Pressano. Il match in programma alle 16 di domani, tuttavia, sarà solo il primo di due impegni consecutivi lontano dal PalaSantoru. Alle 20 di martedì primo ottobre, i turritani saranno impegnati a Conversano, nel recupero della 2ª giornata della massima serie maschile.

Pressano, che aveva perso all’esordio in casa del Merano, si è poi riscattato imponendosi prima sul Brixen (36-25) poi, in trasferta, sul Camerano (30-34). Nella squadra di coach Branko Dumnic, gli osservati speciali saranno il regista D’Antino e i top scorer Hamza Fraj e Hatem Hamouda, vecchia conoscenza della Raimond.

«Ci attende una trasferta molto complicata in un campo difficile. Sappiamo che Pressano cambia totalmente volto quando è impegnata al Palavis e la vittoria contro Brixen ne è testimonianza», ha sottolineato Enrico Aldini della Raimond. «Servirà la miglior Raimond per arginare le loro ripartenze rapide orchestrate da D’Antino e finalizzate, tra gli altri, da quell’Hamouda che ben conosciamo. Ripartiamo dalle sensazioni positive figlie del passaggio del turno europeo, ma sappiamo di dover migliorare in difesa e di dover continuare a sfruttare il gioco veloce».

Gli altri campionati. In A Silver la Verdeazzurro sarà impegnata a Carpi alle 18.30 di domenica. I sassaresi, che cercheranno di riscattare il 33-37 incassato all’esordio casalingo dal Romagna, si troveranno di fronte una squadra reduce dal successo di misura (19-20) messo a referto a Cologne. Weekend libero per la A1 femminile, con la Lions Sassari, fanalino di coda del torneo, che giocherà il prossimo incontro alle 17 di mercoledì 2 ottobre in casa della Pontinia.

Handball Cup in rosa. Il campionato di A2 femminile vedrà tre squadre sarde - Raimond Sassari, Hac Nuoro e Città del Redentore - ai nastri di partenza il prossimo 20 ottobre. Nel frattempo, due di queste stanno testando le forze nella “Handball Cup in rosa”, organizzata al PalaSantoru dal sodalizio turritano. Le due portacolori sarde si misureranno anche col Chiaravalle e con le corse dell’Handball Club Ajaccio (N2 francese). Nel match inaugurale disputato ieri sera, la Raimond ha sconfitto la Città del Redentore 33-17. Alle 19 di oggi si giocherà Chiaravalle-Handball Club Ajaccio e domani si chiuderà con quattro match. Alle 10 Raimond Sassari-Chiaravalle, alle 12 Città Del Redentore-Handball Club Ajaccio, alle 17 Città Del Redentore-Chiaravalle e, infine, alle 19 Raimond Sassari-Handball Club Ajaccio.

