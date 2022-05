Alla Maddalena nessuno vuole parlare di campionato vinto. Eppure la gloriosa Ilva guida saldamente il torneo di Eccellenza, dopo 32 partite, con 69 punti. Dietro regge il passo solo l'Ossese, distanziata di 3 lunghezze. Taloro e Ferrini seguono a 6 punti, praticamente tagliate fuori dal primato assoluto. Mancano infatti due giornate alla fine. Inoltre per L'Ilvamaddalena domenica ci sarà la trasferta di Castiadas, penultima in classifica e formazione che non riesce a fare punti da mesi. Un impegno e 3 punti che per i Leoni dovrebbero essere una pura formalità, in una giornata che vede anche Taloro Gavoi - Ossese.

Massima prudenza. I Leoni però non vogliono minimamente abbassare la guardia. “Per Castiadas ci stiamo preparando come se dovessimo affrontare una nostra diretta concorrente - ammonisce il tecnico Sandro Acciaro -. Esigo dai ragazzi la massima concentrazione e non voglio assolutamente parlare di campionato in cassaforte. La squadra è in buona salute fisica, ci sono sono solo alcuni ragazzi acciaccati”. Anche dalla società si lanciano segnali di massima prudenza. “Per la vittoria del torneo ci basterebbero 4 punti nelle prossime due gare - esordisce il presidente Andrea Pisano -. Ma nel calcio, giustamente, non ti regala niente nessuno e solo quando la matematica ci darà ragione potremo festeggiare. Quindi prima i punti poi tutto il resto”.

L'Ilvamaddalena partera per la trasferta di Castiadas sabato sera. Come capita quasi sempre per trasferte di questo tipo.

© Riproduzione riservata