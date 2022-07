Tc Cagliari a un passo dalla promozione in Serie A2 femminile di tennis a squadre. Domani, dopo la vittoria per 3-1 a Casale Monferrato, le cagliaritane ospitano lo Sport Club Nuova Casale a Monte Urpinu, per il match di ritorno dei playoff di B1 femminile. Sfida da prendere con le molle, visto il valore delle avversarie, ma Cagliari ha tutte le possibilità per farcela (e due risultati su tre a disposizione).

Impegni decisamente più in salita per le due squadre campione sarde di Serie C, che chiudono domani la loro stagione. Nel tabellone nazionale maschile, il Tc Moneta 2021 ospita il Tc Matchball Siracusa. I siciliani arrivano ad Arzachena forti del 5-1 dell'andata. Nel femminile, il Ct Decimomannu vola a Roma, nello storico circolo dei Parioli, dove le padrone di casa partono in vantaggio 3-1.

