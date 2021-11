Georgia Andreea Craciun (2.1), Dalila Spiteri (2.2), Barbara Dessolis (2.3) e Beatrice Zucca (2.7) sono le quattro atlete convocate da capitan Martin Vassallo Arguello per la trasferta che vedrà il Tc Cagliari affrontare, domani, alle 14, la Società Canottieri Casale Monferrato, in Piemonte.

Scontro al vertice. Sfida chiave per la classifica del girone 2 del campionato nazionale di serie A2 di tennis femminile a squadre, visto che la compagine sarda è in vetta, con due punti di vantaggio sulle piemontesi. Esordio non certo tenero per la romena Craciun, che giocherà da “numero 1”, ruolo fin qui coperto, sempre vincendo, dalla 1.8 greca Despina Papamichail (all'esordio) e della 2.1 Nuria Brancaccio (nelle successive tre partite). Nelle prima quattro partite del girone (il Casale ha già osservato il turno di riposo, come il Cagliari), le padrone di casa hanno schierato le 2.2 Deborah Chiesa (già azzurra in FedCup) ed Enola Chiesa, la 2.2 spagnola Rosa Maria Vicens Mas, la 2.3 finlandese Anastasia Kulikova, la 2.3 Giulia Gabba e la 2.6 Alessia Bellotti. In doppio hanno vinto sempre, schierando due volte Enola Chiesa e Kulikova, una volta Enola Chiesa e Gabba e una volta le due Chiesa.

