Riparte il massimo campionato regionale di tennis a squadre. Dopo una settimana di riposo, si gioca oggi la quarta giornata della Serie C maschile e femminile.

Turno importante per il girone unico in rosa, con le prime quattro che si affrontano. Il Tc Cagliari A ospita il Ct Decimomannu, mentre la Torres Tennis (unica delle quattro a non aver ancora osservato il turno di riposo) riceve la visita dello Sporting Ct Quartu. Le quartesi hanno agganciato il trio di testa grazie al successo nel recupero disputato mercoledì e vinto 4-0 contro il Quattro Mori Tennis Team. Bene in singolare Gaia Schirru (6-0, 6-2 a Patrizia Mirtillo), Angelica Porcedda (5-7, 7-5, 6-2 in rimonta su Alessandra Virdis) e Cristina Pili (6-7, 6-4, 7-5 su Giulia Astero) mentre in doppio, Schirru e Porcedda hanno superato 6-2, 6-1 Mirtillo e Giulia Bentivegna. Il Quattro Mori oggi riposa, mentre domenica 24 aprile recupererà un altro match, stavolta sul campo del Tc Alghero.

Nel girone 1 maschile, sfida al vertice tra Tc Cagliari e Tc A.Novelli, entrambe a punteggio pieno. Nel girone 2, la capolista Tc Moneta ospita il fanalino di coda Tc Ittiri.



Maschile Girone 1: Tc Arzachena-Tc 70 Oristano, Tc Cagliari-Tc Novelli, Tennis Elmas-Tc Ghilarza. Riposa Tc Terranova.

Classifica: Tc Cagliari (3) e Tc A.Novelli (3) 6; Tc 70 Oristano (2), Tc Ghilarza (2) e Tennis Elmas (2) 2; Tc Arzachena (3) e Tc Terranova A (3) 0.

Girone 2: Quattro Mori-Ct Macomer, Tc Moneta-Tc Ittiri, Torres-Poggio. Riposa Ct Decimomannu.

Classifica: Tc Moneta 2021 (3) 6; Quattro Mori Tennis Team (2) 4; Poggio Sport Village (2) e Ct Decimomannu (3) 3; Torres Tennis (3) 2; Ct Macomer (2) 0; Tc Ittiri (3) -2.

Femminile: Tc Alghero-Tc Cagliari B, Tc Cagliari A-Ct Decimomannu, Torres-Sporting Quartu. Riposa Quattro Mori.

Classifica: Ct Decimomannu (2), Sporting Ct Quartu (2), Tc Cagliari A (2) e Torres (3) 4; Quattro Mori (3) 2; Tc Alghero (2) e Tc Cagliari B (4) 0.

