Era il suo desiderio sin da bambino, e oggi si è arrivato. Dario Olianas, dirigente della Polisportiva Thiesi, ha incontrato quello che lui considera il suo mito calcistico: Gigi Riva. Ad accompagnarlo in quella che per lui rimarrà sicuramente una giornata davvero indimenticabile, due suoi amici: Lorenzo Uneddu e Lello Piga.

“Era il mio desiderio sin da bambino – ha dichiarato Olianas, visibilmente emozionato -. Non credevo mai che questo sogno si potesse veramente avverare. Siamo andati a pranzare nel ristorante che ha sempre frequentato lui. Come sono entrato mi sono seduto in quello che era il suo posto abitudinario e visto tutte le fotografie che lo ritraevano”.

Poi l’incontro con il grande “Rombo di Tuono”, l’uomo simbolo del Cagliari campione d’Italia del 1970 e di una intera regione: «Per me è stato come una vincita al Superenalotto – ha aggiunto Olianas -. Ho letto alcune sue frasi lette in vari libri. È molto dispiaciuto per la retrocessione. Per me si è avverato un sogno, sembravo un bambino quando gli regalano i cioccolatini”.

