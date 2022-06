Dopo le convocazioni per i raduni arriva anche quella più prestigiosa per le gare internazionali: il play sassarese Stefano Trucchetti, classe 2006, è stato chiamato da Giuseppe Mangone, ct della Nazionale Under 16, per il raduno di Bassano del Grappa. Un raduno di ben due settimane, dal 14 luglio al primo agosto, perché sono in programma cinque partite: le amichevoli contro la Polonia (22 e 23 luglio) e il Torneo Internazionale con Belgio, Danimarca e Rep. Ceca che si disputeranno dal 29 al 31 luglio.

Stefano Trucchetti ha lasciato l'Isola due anni fa ed è in forza all'Aurora Desio. Gioca nell'Under 17 Eccellenza allenata da un ex giocatore della Dinamo, Christian Di Giuliomaria.

Riserva a casa un altro sardo che gravita nell'ororbita della Nazionale Under 16: la guardia-ala Stefano Piredda, macomerese passato dalla Polisportiva Dinamo che ha disputato con la squadra sassarese le finali Nazionali Under 17.

© Riproduzione riservata