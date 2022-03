Si fa sempre più avvincente il torneo di serie D regionale di basket.

Le cadute. Cade una delle capolista, il San Salvatore Selargius, a Carbonia, per 80-62. Ospiti avanti nei primi 10’ (19-21) ma i padroni di casa rispondono con un break nella seconda frazione (48-34 al 20’). I selargini cercano una reazione, ma i ‘miners’ respingono l’assalto e allungano nell’ultimo quarto. Top scorer della gara è Cau, con 26 punti. Sconfitta anche la seconda in classifica Astro, contro Elmas, per 68-65 dopo un tempo supplementare. Un quarto per parte nella prima metà gara (9-16 al 10’ e 30-23 al 20’), mentre nella ripresa è l’equilibrio a farla da padrone. Al 40’ il tabellone segna 61-61. Nell’overtime Elmas è più lucida e porta a casa due punti importanti. Il miglior realizzatore è Bonacci, dell’Astro, con 19 punti.

La ‘prima’. Rompe il ghiaccio l’Assemini che, in casa, vince la prima gara della stagione contro l’Azzurra Oristano per 78-67. Padroni di casa che hanno sempre comandato nel punteggio. Top scorers dell’incontro Grosso, dell’Assemini, e Porcu, dell’Azzurra, con 21 punti. Oristanesi che domani, alle 19, saranno impegnati nel derby contro l'Oristano Basket.

La classifica. Definire la situazione equilibrata è scontato: San Salvatore e Sennori comandano a quota 22; inseguono Astro, Elmas e San Sperate a 2 punti di distanza; a 4 c’è Carbonia, a 6 il Genneruxi e a 8 Oristano. Le ultime 3 giornate e i recuperi saranno fondamentali per comporre la griglia in vista della seconda fase.

© Riproduzione riservata