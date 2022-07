Due società escluse dalla Serie C per irregolarità amministrative al momento della presentazione della domanda di iscrizione: sia Teramo sia Campobasso hanno deciso di ricorrere contro il provvedimento della Covisoc. Il Consiglio Federale della Figc dell'8 luglio dovrà emettere il verdetto, contro il quale sarà possibile appellarsi al Collegio di Garanzia.

Se le possibilità che il Teramo venga riammesso alla Lega Pro sono bassissime, qualche chance in più l'ha il Campobasso, rimasta fuori – sembra- per le modalità di ripianamento di un debito di appena 60 mila euro. Il fatto è che proprio quest'anno per i ripescaggi si dà la precedenza a chi è retrocesso dalla terza Serie, quindi se resta escluso solo il Teramo sarà la Fermana ad essere ripescata.

Probabilmente la società sassarese dovrà attendere oltre l'8 luglio. Intanto proseguono i lavori per sistemare lo stadio “Vanni Sanna” secondo la normativa per la Lega Pro, che prevede anche la videosorveglianza e i tornelli. I dirigenti di Abinsula non hanno problemi di disponibilità finanziaria per il versamento della quota di 105 mila euro (45 mila euro in più per chi non era in serie C che verranno rimborsate a fine stagione) e la fidejussione di 350 mila euro. Non resta che attendere.

© Riproduzione riservata