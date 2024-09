Resta ancora un pizzico di rammarico in casa Costa Orientale Sarda per il mancato successo di domenica scorsa nel derby col Latte Dolce nella prima giornata del campionato di serie D. Per i sassaresi, invece, un punto d’oro considerato che, sotto di due gol, sono riusciti ad acciuffare il pareggio in pieno recupero. Nessun punto, invece, per l’Atletico Uri dalla trasferta di Cardito contro la corazzata Savoia.

Come detto sorride il Latte Dolce per aver centrato un punto oramai quasi insperato. «E’ stata una bellissima partita», dice il tecnico Gabriele Setti. «Siamo andati sotto di due reti. Dopo la pausa, nella ripresa siamo scesi con un altro atteggiamento. Abbiamo alzato il baricentro. C’è stata una grande reazione. Siamo riusciti ad accorciare le distanze. Poi nonostante il rigore parata da Xaxa - gran portiere - a Cabeccia, non ci siamo disuniti continuando a credere nell’obiettivo. E siamo stati giustamente premiati».

Non ne fa un dramma il tecnico della Cos, Francesco Loi. «Abbiamo disputato un gran primo tempo. Nel secondo, siamo andati vicinissimo alla terza rete. Peccato. Abbiamo subito il primo gol in contropiede e nell'azione del pareggio non siamo stati attenti. La prestazione resta positiva. Siamo consapevoli che c’è tanto da lavorare e guardiamo avanti».

Nessun punto per l’Atletico Uri ma l’avversario era di quelli tosti. «Abbiamo giocato a viso aperto», dice il tecnico dei giallorossi, Massimiliano Paba. «I campani sono stati bravi a sfruttare le occasioni mentre noi non siamo stati cinici. Abbiamo cercato di riprendere la partita, cambiamo anche modulo, sia dopo l’1-0 che sul 2-0. Non abbiamo capitalizzato le azioni da rete».

© Riproduzione riservata