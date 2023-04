Cristian Zara è lo sfidante ufficiale al titolo italiano dei pesi Gallo (kg 53,200). Lo ha stabilito oggi la Federazione in un comunicato. Il pugile sassarese dovrà incontrare l'attuale campione Claudio Grande, un boxeur che Zara ha già incontrato e sempre sconfitto da dilettante."Una notizia che ci riempie di gioia - afferma il suo preparatore Maurizio Muretti -. Cristian meritava un'altra chance per il titolo, dopo il primo sfortunato tentativo contro Vincenzo Picardi a Stintino. Ora per lui un combattimento di preparazione il 3 giugno ad Alghero. Poi attendiamo notizie dal promoter Mario Loreni sulla data per la corona, che non dovrebbe essere molto distante".

Argentino Tellini

Nella foto Cristian Zara con il suo allenatore Maurizio Muretti prima di un incontro (foto Tellini)

© Riproduzione riservata