Domiziano Tirelli è l’unico sardo ad essere stato convocato nella nazionale della Lega dilettanti serie D. Il portiere dell’Atletico Uri, che ha appena compiuto 17 anni, parteciperà al raduno in programma a Formia dall’11 al 13 dicembre. La selezione farà un test con la Primavera del Frosinone in vista della Viareggio Cup 2024. Tirelli è uno dei pochi ad aver esordito appena sedicenne nel girone G di Serie D.

Come detto Tirelli è l’unico sardo confermato dopo il raduno precedente del 22 novembre a Roma. Altri ragazzi isolani che avevano partecipato non sono stati richiamati.

Nella scorsa stagione Tirelli ha giocato in Eccellenza da protagonista col Sant’Elena. Ora l’avventura in D con l’Atletico Uri. I risultati sono ottimi per il numero uno classe 2006. certamente tra i giovani talenti più promettenti in Sardegna. Un ragazzo umile e con i piedi ben saldi a terra: è ambizioso ma sa che nel calcio bisogna fare anche tanti sacrifici. Ed è quello che sta facendo con grande professionalità. Il talento è dalla sua parte.

